Dans la foulée de l’abaissement de la note souveraine de la Tunisie à long terme, en devises et en monnaie locale de Caa1 à Caa2 avec perspective négative, le 27 janvier 2023, l’agence de notation américaine Moody’s indique, dans un communiqué publié dans la soirée de mardi 31 janvier, avoir abaissé « de Caa1 à Caa2 des notes des dépôts bancaires à long terme de quatre banques tunisiennes : Amen Bank, Banque de Tunisie (BT), Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) et Société Tunisienne de Banque (ST», et confirmé à « Caa1 les notes des dépôts bancaires à long terme de l’Arab Tunisian Bank (ATB) ».

En outre, Moody’s a modifié la perspective de la notation des dépôts bancaires à long terme des cinq banques tunisiennes, la faisant passer de “rating under review” (notation en cours de révision) à “négative”.

Pour l’agence de rating, le principal facteur à l’origine de la dégradation des notes des banques est « l’incertitude persistante des conditions d’exploitation dans le pays, exacerbée par l’absence d’un programme de financement global pour répondre aux importants besoins de financement du gouvernement, ce qui augmente le risque de défaut du pays ».

Moody’s rappelle que la Tunisie n’a pas obtenu un nouveau programme de facilités de paiement auprès du Fonds monétaire international (FMI), et ce même si un accord au niveau des services du FMI a été conclu en octobre 2022, « ce qui aggrave une situation de financement déjà difficile et accentue les pressions sur les réserves de change de la Tunisie ».

Toujours selon l’agence de notation, les conditions de financement interne et externe très serrées et le profil difficile du service de la dette du gouvernement tunisien, augmentent les risques de refinancement…

Quant au second facteur, il se rapporte à l’exposition directe des banques tunisiennes aux bons et obligations du Trésor, laquelle exposition «a augmenté à environ 57% des fonds propres en août 2022 et expose ainsi les banques à un risque croissant pour ce qui est des actifs et de la solvabilité ».