Deux nouvelles sociétés communautaires viennent d’être créées à Gafsa-sud et Zannouch (gouvernorat de Gafsa), actives dans le secteur agricole et la valorisation des produits agricoles.

Ces deux nouvelles créations font passer le nombre d’entreprises citoyennes à six dans le gouvernorat de Gafsa, après le lancement en novembre 2022 de quatre entités analogues actives dans le domaine des phosphates à Om Laarayes, Redeyef et M’dhilla.

Elle a été précédée par l’organisation de journées d’information et de formations au niveau de toutes les délégations, afin de familiariser les citoyens à ce type d’institutions et les modalités de leur création et gestion, et ce dans le but d’initier un débat d’idées sur les secteurs à exploiter autour de ce contexte.

Le décret n°15 de 2022 stipule que l’objectif de ces nouvelles entités est la réalisation du développement régional, en particulier dans les délégations, avec une gestion collective des habitants, en fonction des besoins et des spécificités de leurs régions.