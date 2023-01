QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, vient de participer aux Journées Doctorales organisées par l’école ECCOFIGES sur le thème « Responsabilité sociale de l’université et des entreprises » à l’Université de la Manouba, à Tunis.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés du Groupe pour l’appui des programmes de développement de l’éducation et des initiatives soutenant les opportunités de recherche et les jeunes chercheurs dans leurs projets innovateurs ayant un impact positif sur le développement de la société.

Ces Journées doctorales ont accueilli des conférences de haut niveau et ont contribué aux échanges et aux débats entre les jeunes chercheurs et les chercheurs expérimentés pour la découverte de projets potentiels de recherche qui peuvent être adoptés dans le cadre des thèses de doctorat.

Lotfi Debbabi, CEO de QNB Tunisie, est intervenu dans le cadre de la responsabilité des banques dans le développement communautaire, où il a souligné l’importance de la volonté des institutions financières à consolider la responsabilité sociale et le rôle qu’elles jouent dans l’encadrement des jeunes universitaires et des diplômés des grandes écoles spécialisées en finance. Il a aussi précisé le rôle des banques dans l’examen des projets industriels de développement dans l’étude de projets industriels liés au développement durable et à la protection de l’environnement. Il a également signalé à travers son intervention les tendances récentes dans le cadre de l’expansion de la culture de la numérisation et des énergies renouvelables.

QNB Tunisie est présente dans 13 Gouvernorats à travers 34 agences, dont deux agences dédiées aux clients QNB First sur l’avenue Mohammed V à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam Sousse, et 4 bureaux de change (3 bureaux à l’aéroport de Tunis-Carthage et 1 à l’aéroport de Djerba).