Sans doute vous pensez tout de suite aux Japonais. Non vous n’y êtes pas. Aux Danois, Finlandais, Norvégiens alors ? Non, vous n’y êtes toujours pas.

Si l’on en croit le nouveau classement de la longévité dans le monde établi par l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économiques), ce sont les habitants suisses qui sont désormais les “champions de la longévité mondiale“.

Le journal suisse Le Matin Dimanche rappelle le grand bond en avant des Suisses en à peine 30 ans. En 1990, le pays ne comptait que 377 centenaires, 787 en 2000 et en 2022 ils sont 1 888 et, tenez-vous bien, 75% d’entre eux sont des femmes.

Le classement de l’OCDE indique qu’«un garçon né en Suisse en 2021 a la meilleure espérance de vie possible, avec 81,9 années, juste devant les Islandais, les Norvégiens et les Japonais…». Et que «pour une fille née en 2021, le pronostic est également très favorable, puisque la Suisse se classe 4e, derrière le Japon, la Corée du Sud et l’Espagne avec 85,6 ans», indique pour sa part le site rts.ch.

Mais ce n’est pas tout, puisque la Suisse figure aussi en bonne place en termes sur les chiffres de “l’espérance de vie en bonne santé“. Car ce critère a augmenté de trois ans pour les femmes et de cinq ans pour les hommes. Autrement dit, « un trentenaire d’aujourd’hui peut espérer vivre en bonne santé jusqu’à l’âge de 78,8 ans pour les hommes et de 82,8 ans pour les femmes », selon rts.ch.

On rappelle que l’espérance de vie des Suisses avait pourtant baissé en 2020, et ce pour la première depuis 1944, pour cause de la pandémie de Covid-19.

A noter enfin que la Tunisie occupe la première marche en Afrique avec une espérance de vie estimée à 75,6 ans, suivie de l’Algérie (75,8 ans) et du Maroc (74,3 ans).