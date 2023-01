Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a reçu, vendredi 27 janvier 2023, Eric Falt, venu lui présenter sa lettre de nomination au poste de directeur du Bureau régional de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Tunis avec résidence à Rabat.

Jerandi a loué, dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère, le rôle de l’organisation dans l’instauration de la paix et la consolidation des valeurs de solidarité et de tolérance entre les peuples et son souci constant de garantir le droit à l’éducation pour tous, ainsi que de consacrer le dialogue entre les cultures comme un outil de lutte contre la violence et la haine.

Il a également salué les relations de coopération distinguées entre la Tunisie et l’UNESCO, soulignant la nécessité de les développer davantage et de les diversifier à travers l’accélération du rythme de mise en œuvre des projets qui figurent parmi les priorités de la Tunisie dans les domaines de l’éducation et de la culture.

Dans ce contexte, il a évoqué l’importance que la Tunisie accorde au développement de la qualité de l’éducation et à l’intégration des techniques et technologies modernes dans le système éducatif, compte tenu de l’importance de ce secteur dans la réalisation du bien-être économique et social.

Pour sa part, Eric Falt a fait part de sa volonté de continuer d’œuvrer en partenariat avec les structures et institutions tunisiennes en vue de promouvoir les programmes et les activités de l’UNESCO en Tunisie de manière à répondre aux aspirations du pays citant, notamment, l’encouragement de la femme dans le domaine scientifique et l’élaboration d’un guide maghrébin sur les changements climatiques et la gestion des ressources hydrauliques.