L’autosuffisance et la sécurité alimentaires sont aujourd’hui un leitmotiv de tous les pays dans le monde. Appréhender le secteur agroalimentaire en Tunisie, en Méditerranée et en Afrique pourrait contribuer à son développement dans une logique de partenariat. C’est dans cette optique que la 1er édition de l’AGROBUSINES MEDAFRIQUE EXPO 2023 sera inscrite pour être une ouverture des entreprises tunisiennes sur un partenariat triangulaire aussi bien avec les Pays Occidentaux qu’avec les Pays Africains.

Le premier Salon AGROBUSINESS MEDAFRIQUE EXPO 2023 se veut une plateforme physique et virtuelle de rencontres entre les opérateurs économiques du Secteur Agroalimentaire, tunisiens et étrangers, pour le développement d’un partenariat gagnant-gagnant dans une logique d’autosuffisance et de sécurité alimentaires tunisienne, africaine et internationale.

Organisé sous l’égide du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, l’AGROBUSINESS MEDAFRIQUE EXPO 2023 aura lieu du 16 au 18 novembre 2023 à la Médina, Yasmine Hammamet Tunisie et accueillera sur trois jours plus de 3 500 visiteurs professionnels publics et privés tunisiens et Etrangers.

Des délégations de gens d’affaires d’Europe, d’Afrique et des Pays Arabes sont déjà annoncées.

La Fédération Nationale de l’Agroalimentaire de l’UTICA mobilisera les Patronats Européens et Africains à cet important événement International de l’Agroalimentaire.

L’AGROBUSINESS MEDAFRIQUE EXPO 2023 comporte 3 volets importants :

1er Volet : Le noyau dur du salon sera la présentation de l’Offre Tunisienne des produits agroalimentaires mettant en exergue le potentiel partenarial et exportation.

Les Starts Up et l’Innovation seront aussi au centre de gravité de cette exposition.

L’Offre Internationale devrait être concernée surtout pour les opérateurs étrangers pouvant considérer la Tunisie comme plateforme d’exportation dans une logique partenariale innovante avec des hommes d’affaires locaux.

2ème Volet : L’organisation de rencontres B2B préétablies entre opérateurs tunisiens et étrangers :

Les rencontres B2B seront réservées exclusivement aux exposants du Salon et aux visiteurs professionnels internationaux. Des industriels et des centrales d’achats seront ciblés au niveau de l’Union Européenne et de l’Afrique.

En plus de la participation au salon, il sera proposé aux visiteurs internationaux des visites d’entreprises.

3ème Volet : L’organisation de Forums Internationaux et workshops sur des sujets d’actualité relatifs au secteur agroalimentaire :

3 Forums Internationaux seront organisés tout au long des 3 jours du Salon en partenariat avec les Autorités Tunisiennes et les Organisations Internationales concernées par le secteur agroalimentaire, par la Méditerranée et par l’Afrique telles que l’Union Africaine, la FAO, l’Union Européenne, la BAD… :

Premier Forum : Autosuffisance et Sécurité alimentaire en Afrique

Deuxième Forum : Le Partenariat International levier de développement du Secteur Agroalimentaire en Tunisie et dans le monde

Troisième Forum : Mise à niveau, normes de qualité et standards internationaux dans le secteur agroalimentaire

Retenez les dates du 16 au 18 Novembre 2023 à Yasmine Hammamet-Tunisie, nous attendons votre participation.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.agrobusiness-medafrica.com