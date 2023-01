L’industrie automobile en Tunisie a été récemment à l’honneur, suite à la consécration de la filiale du groupe allemand Dräxlmaier en Tunisie et dont les sociétés présentes dans notre pays se sont vues décernées la majorité des prix d’excellence du groupe international en Allemagne.

C’est ce qu’indique le site TAA (Tunisian Automative Association), ajoute que les sociétés du groupe en Tunisie ont en effet raflé la majorité des prix décernés par le Groupe, en l’occurrence trois des six prix d’excellence, dans les domaines de la digitalisation, le développement durable et l’orientation marché client.

C’est lors d’une cérémonie officielle au siège social du groupe Dräxlmaier à Vilsbiburg en Allemagne, jeudi 19 janvier 2023, que le président du Conseil d’administration, Fritz Dräxlmaier, le vice-président et CEO Stefan Brandl, et le CEO Jan Reblin, ainsi que d’autres membres du conseil d’administration, ont honoré toutes les équipes gagnantes et ont salué les efforts déployés par Dräxlmaier Tunisie et les réalisations de ses différents sites.

La Tunisian Automative Association (TAA) a saisi cette occasion pour féliciter le membre fondateur de Dräxlmaier Tunisie « pour ces honorables réalisations ».

————-

A propos de DRÄXLMAIER Tunisie

Fondé en 1958, le Groupe Dräxlmaier est un leader mondial de l’industrie des équipementiers automobiles spécialisé dans des composantes électriques, électroniques, des systèmes de batteries et des intérieurs exclusifs pour des voitures premium.

Le groupe compte plus de 65 sites dans plus de 20 pays et emploie plus de 72 000 personnes dans le monde entier.

En 1974, Dräxlmaier a choisi Sousse pour y faire sa première sortie à l’international.

Aujourd’hui, DRÄXLMAIER Tunisie compte cinq sites de production dont quatre dédiés à la fabrication des faisceaux de câbles et un site spécialisé dans les produits d’intérieur, respectivement établis à Sousse, Mahdia, Monastir et Siliana avec quelque 10 000 employés; un nombre qui place Dräxlmaier Tunisie parmi les premiers employeurs en Tunisie.

Également, Dräxlmaier Tunisie dispose de 4 centres d’Excellence qui sont basés à Sousse, où des ingénieurs hautement qualifiés développent des systèmes de câblage et des systèmes électriques embarqués, offrent des solutions informatiques et soutiennent les projets clients du groupe Dräxlmaier dans le monde entier.