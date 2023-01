Total Mauritanie appartient désormais à la société Akwa. Le rachat a été autorisé par le Conseil de la concurrence.

Akwa Africa a acquis 100% du capital social et des droits de vote de Total Mauritanie, annonce le Bulletin officiel (l’équivalent du JORT en Tunisie) du 9 janvier 2023.

A souligner que Akwa Africa est une société d’investissement de droit marocain qui a pour objet de prendre des participations dans des sociétés opérant en Afrique subsaharienne dans l’importation, le stockage, le négoce et la distribution des carburants et lubrifiants, etc.

Total Mauritanie, société de droit mauritanien, est quant à elle une filiale de TotalEnergies Marketing Afrique, opérant dans tous les aspects de l’aval pétrolier.

Et là, on peut dire que c’est une belle pioche pour Akwa Africa.

Voilà comment, petit à petit, le Maroc a tissé sa toile en Afrique au point de constituer aujourd’hui incontournable dans beaucoup de domaines et secteurs (banque, finance, transport, industrie, services…) dans plusieurs de pays du continent.