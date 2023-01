Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a affirmé, mercredi 25 janvier 2023, l’existence d’une réelle volonté de promouvoir le secteur de l’artisanat sur l’ensemble du territoire tunisien et de renforcer l’approche participative en vue de promouvoir et de commercialiser la destination tunisienne.

Il s’agit, également de consolider le développement local et la création de nouvelles opportunités d’emploi dans le secteur du tourisme et de l’artisanat, a-t-il indiqué.

Donnant le coup d’envoi à Bizerte du projet “Hrayer Sejnane”, Belhassine a ajouté que cette approche a été inscrite dans le plan de relance de l’activité touristique, la stratégie de développement du secteur touristique à l’horizon 2035 et dans le plan de développement (2023-2025).

L’objectif est de renforcer sa capacité d’adaptation avec la demande mondiale, en plus de développer de nouveaux modèles de produits touristiques (valorisation du patrimoine matériel et immatériel) pour développer l’offre touristique tunisienne.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que ce nouveau volet est un projet intégré qui s’inscrit dans le cadre du projet “la Tunisie notre destination” financé par l’Union européenne, le ministère du développement et de la coopération internationale, outre la GIZ chargée essentiellement du volet tourisme durable .

Il s’inscrit également dans le cadre du projet ” Route patrimoine mondial de l’UNESCO ” qui vise à développer des circuits touristiques et culturels à travers la promotion des sites archéologiques, historiques et naturels classés sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

A rappeler que le projet “Hrayer Sejnane, les potières de Sejnane” de l’association “Jeunesse pour la Citoyenneté Active”, consiste en le renforcement des compétences et l’accompagnement de 20 femmes potières afin de promouvoir leur autonomie en leur offrant des formations, et des espaces adéquats pour la commercialisation de leurs produits à travers la réhabilitation de 10 cabanes pour l’exposition-vente.

Le coup d’envoi du projet Hrayer Sejnane a été marqué par la présence de l’Ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel, le chef de la délégation économique de l’UE, Marco Stella, le chef du projet “promotion du tourisme durable” à la GIZ à Tunis, José Froehling et le directeur général de l’Office national de l’artisanat, Faouzi Ben Halima.