Au terme d’un dernier mois exceptionnel avec 925 immatriculations contre 366 à la même période de l’année 2021, le chiffre d’affaires de la société ENNAKL Automobiles a enregistré une progression de 2,36% passant de 485,413 Millions de dinars en 2021 à 496,874 Millions de dinars à la fin de l’année 2022.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Ennakl a atteint 563,982 Millions de dinars au 31/12/2022 contre 538,281 Millions de dinars au 31/12/2021 soit une augmentation substantielle de 4,77%.

Une augmentation des produits financiers de 783 mD provenant notamment de la plus-value des fonds gérés.

L’endettement financier global (Prêt à court terme, prêt à long terme et un crédit de financement à court terme) a augmenté passant d’un solde 10,499 MD en 2021 à 14,736 MD au 31/12/2022, suite à la signature d’un nouveau contrat de prêt à court terme.

En 2022 les intérêts sur escomptes d’un montant globale de 2,811 MD ne font plus partie des charges financières et ils ont été reclasser à la rubrique frais d’administration et frais de distribution.

Les investissements réalisés durant le 4ème trimestre 2022 se sont élevés à 1,578 MD contre un total de 2,164 MD en 2021.