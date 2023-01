L’excédent commercial de la Tunisie avec les pays de l’Union Européenne (UE) s’est légèrement contracté, en 2021, pour revenir d’une année à l’autre de 2.887 MD à 2.722 MD, d’après une note publiée, mardi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), sur la ” Balance des paiements et position extérieure globale de la Tunisie- 2021 “.

Et d’expliquer que ce résultat trouve son origine dans la progression des importations à un rythme plus soutenu que les exportations (respectivement de +19,7% et +17,1%).

S’agissant de la hausse des exportations, composées dans sa majeure partie de produits manufacturés, elle a concerné surtout l’Italie (+31,4%), l’Allemagne (+24,9%) et la France (+10,7%).

En revanche, les exportations vers l’Espagne ont baissé de 16,4% affectées par la diminution de 48,6% des ventes d’huile d’olive à ce pays.

Quant aux importations auprès de l’UE, elles ont enregistré un accroissement de 19,7% en lien avec l’augmentation des achats de tous les groupes de produits notamment énergétiques (+51,6%) et à un degré moindre les matières premières et demi-produits (+23,4%).

Cette évolution a concerné les approvisionnements auprès de l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne qui se sont accrus respectivement de 15,8%, 9%, 15,4% et 22,1%.

Pour la balance commerciale avec les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), elle s’est notablement redressée pour dégager, en 2021, un excédent de 420 MD (contre -286 MD en 2020) suite à la baisse des importations (-6%) et la progression des exportations (+19,5%).

Cette évolution est attribuable, principalement, à la consolidation de l’excédent commercial avec la Libye de 44,9%, soit 492 MD pour se situer à 1.588 MD en lien essentiellement avec l’accroissement des exportations (+43,4%).

Parallèlement, le déficit commercial avec l’Algérie est revenu, d’une année à l’autre, de 1,7 milliard de dinars à 1,5 milliard de dinars en relation avec la baisse des importations (-13,1%) notamment les achats de gaz naturel (-30%).

” Après la contraction relevée en 2020, le déficit commercial structurel avec les pays asiatiques hormis les pays arabes, s’est de nouveau élargi en 2021 de 1.545 MD ou 19,9% pour atteindre 9,3 milliards de dinars, soit près de 60% du déficit commercial global “, a noté la BCT.

Et d’analyser que ce résultat est attribuable essentiellement à l’amplification du déficit commercial avec la Chine, troisième fournisseur bilatéral de la Tunisie, qui est passé d’une année à l’autre de 5,4 milliards de dinars à 6,3 milliards en relation avec la hausse des importations de 18,4%.

Quant à la balance avec les pays d’Afrique subsaharienne, elle a enregistré un excédent, qui s’est accru de 278 MD par rapport à 2020, pour s’élever à 1.158 MD et ce, en relation avec la hausse des exportations de 28% tirées par l’accroissement des ventes à destination de la Cote d’Ivoire (+58,7%), du Sénégal (+34,3%) et du Ghana (42,7%).

D’un autre côté, le déficit commercial avec les pays arabes hors UMA s’est nettement creusé, en 2021, pour s’élever à 2.137 MD (contre -1.209 MD en 2020) en relation avec la forte progression des importations (+57,9%) ayant concerné pour l’essentiel les produits pétroliers de l’Arabie Saoudite.

Parallèlement, les exportations ont augmenté de 24,1% pour couvrir principalement l’Egypte (+28,1%), l’Arabie Saoudite (+28,1%) et les Emirats arabes unis (+55%).

Pour la balance commerciale avec les pays de la zone de libre-échange nord-américain (ALENA), elle a affiché un déficit qui s’est contracté de 16,5% par rapport à 2020 pour revenir à 759 MD, en 2021.

La BCT a expliqué que cette situation résulte, essentiellement, de l’atténuation du déficit commercial de 23,5% avec les Etats-Unis d’Amérique revenant à 510 MD suite à la progression des exportations à un rythme plus accentué que les importations, soit respectivement de 29,4% et 5,7%.

L’accroissement des ventes est en effet le résultat de la reprise des expéditions d’engrais chimiques qui ont compensé et au-delà la baisse des ventes d’huile d’olive, a encore expliqué la BCT.