Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a souligné la disposition de son département et de ses structures de coopérer avec la société internationale Calzedonia, spécialisée dans le secteur du textile, en vue d’implanter ses filiales à Zaghouan, Monastir, Tabarka, et Nabeul. Avec une capacité d’employabilité prévue est estimée à 1 500 postes, a-t-il souligné.

Nsibi a évoqué, lors d’une réunion avec des représentants de cette société dans le cadre du développement du programme de coopération bilatérale tuniso-italienne dans le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle, les différents mécanismes offerts par la Tunisie en matière d’accompagnement des investisseurs étrangers.

L’objectif est d’aider à installer leur projet en plus des facilités assurées par les structures administratives.

Selon un communiqué rendu public par le ministère, Nsibi a affirmé que cette coopération est une opportunité pour aider les compétences professionnelles qui sont à la recherche d’un emploi selon les besoins des établissements économiques.

Il a par la même occasion rappelé les sessions de formation assurées par le ministère pour répondre aux besoins des sociétés.

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a, pour sa part exprimé lors de cette rencontre l’engagement de son pays visant à consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le représentant de la société Calzedonia a salué, pour sa part, les efforts déployés par le ministère en matière de soutien des investisseurs étrangers installés en Tunisie en les aidant à surmonter toute difficulté rencontrée notamment en favorisant une main d’œuvre qualifiée.