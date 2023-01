Les indicateurs de l’emploi et de la formation professionnelle ont enregistré une hausse au cours de l’année 2022 par rapport à 2021 à plusieurs niveaux, tels que les contrats de recrutement au profit des diplômés de l’enseignement supérieur et les contrats d’insertion à la vie professionnelle, ainsi que les contrats de travail à l’étranger et autres, indique le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Selon le ministère, le nombre des bénéficiaires des contrats de recrutement parmi les diplômés du supérieur a atteint au cours de l’année dernière environ 1%, soit 5 684 diplômés, alors que 112 300 diplômés du supérieur ont bénéficié de contrats d’insertion à la vie professionnelle avec un taux de 4,4%.

Les recrutements effectués à travers les services de l’emploi au ministère de l’Fmploi ont connu une augmentation de 25,2% en 2022.

Les offres d’emploi à l’étranger ont enregistré une évolution de 210% en 2022 pour atteindre un nombre de 3 472 alors que les contrats de travail à l’étranger ont atteint 1 971 soit une augmentation de 38,9%.

Par ailleurs, le nombre des bénéficiaires des mécanismes d’accompagnement des promoteurs des petites entreprises a connu une augmentation de 28% pour atteindre au cours de l’année dernière 8 260.

En contre partie, le nombre des bénéficiaires des programmes du service civil a régressé d’un taux de 8,6% pour atteindre 12 000 en 2022.