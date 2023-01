Le déficit de la balance commerciale énergétique a augmenté de 83% à 9,235 MD entre fin novembre 2021 et fin novembre 2022 (en tenant compte de la redevance du gaz algérien), selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique pour fin novembre 2022, publié mardi 24 janvier 2023 par l’Observatoire national de l’énergie et des mines, relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une hausse en valeur de 47% accompagnée par une hausse des importations en valeur aussi de 70%, selon la même source.

Par ailleurs, en comptabilisant la redevance, le déficit du bilan d’énergie primaire a augmenté de 7% à fin novembre 2022 par rapport à fin novembre 2021, s’établissant à 4.4 Mtep (mégatonne équivalent pétrole). Cette hausse est due essentiellement à la baisse de la production des hydrocarbures, la demande d’énergie primaire ayant peu évolué.

50% de taux d’indépendance énergétique

Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, s’est situé à 50% à fin novembre 2022 contre 53% à fin novembre 2021. Alors que, sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 39% à fin novembre 2022 contre 43% à fin novembre 2021.

En effet, les ressources d’énergie primaire se sont situées à 4.3 Mtep à fin novembre 2022, enregistrant une baisse par rapport à la même période de l’année précédente de 7%.

Cette baisse est due principalement à la diminution de la production nationale du pétrole brut. Les ressources d’énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de 75% de la totalité des ressources d’énergie primaire.

La part de l’électricité renouvelable (production STEG uniquement) reste timide et ne représente que 1% des ressources primaires. La redevance sur le transit du gaz algérien a évolué de 7% à fin novembre 2022 par rapport à la même période de 2021.

La demande d’énergie primaire a légèrement diminué de 0,7% entre fin novembre 2021 et fin novembre 2022 : la demande du gaz naturel a diminué de 2% par rapport l’année dernière alors que celle des produits pétroliers a légèrement augmenté de 1%.