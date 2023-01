Le Goethe-Institut Tunis, en collaboration avec la galerie Central Tunis, organise, du 27 janvier au 11 mars 2023, l’exposition ” The Event of a Thread ” ou “Les récits du monde imprégnés dans le textile”. Il s’agit d’une exposition itinérante sur le thème du textile organisée par IFA (Institut für Auslandsbeziehungen), une organisation intermédiaire allemande pour les échanges culturels internationaux basée à Stuttgart et à Berlin.

En plus des œuvres réalisées par les artistes étrangers, et suite à un appel lancé en Tunisie durant l’été 2022, l’exposition est enrichie par une participation locale de plusieurs artistes tunisiens/iennes ou implanté.es en Tunisie, principalement ancrées dans le textile ou explorant des formes artistiques qui proposent des relations inattendues entre le textile et d’autres disciplines créatives. Des visites d’ateliers, des circuits thématiques et des débats seront proposés au grand public tout au long de la période de l’exposition.

Anni Albers (1899-1994), artiste américaine d’origine allemande, comptant parmi les pionnières de l’art textile et appartenant au mouvement Bauhaus, a décrit l’art du tissage comme la possibilité de constamment réexaminer et restructurer les relations et interconnexions existant entre culture, histoire, artisanat et design.

Pourquoi le textile? Le textile a été le matériau pivot qui a permis le passage de la production artisanale à la production industrielle, initiant ainsi le tournant des révolutions industrielles en Europe à la fin du XVIIIème siècle.

Le type de tissages et les techniques sous-jacentes utilisées renferment donc une foule d’informations sur le type de société et d’organisation sociale dont il provient.

Les œuvres rassemblées pour cette exposition sont constituées d’objets, installations et essais vidéo. Elles tiennent compte des contextes des textiles, de leurs spécificités et de leurs histoires.

Au cœur de cette exposition d’art textile, sera visible le travail d’une quinzaine d’artistes contemporains proposant chacun des œuvres esthétiques et chargées de culture.

Leur travail rend visible les relations de ces artistes avec le matériau utilisé, qui prend une forme spatiale concrète, mais qui sert aussi de support pour transmettre des informations.