La plateforme en ligne Internet & Mobile Banking de l’ATB obtient pour la troisième fois consécutive la certification de sécurité ISO 27001 pour la période 2023-2025.

Cette certification internationale prouve la conformité de l’ATB aux exigences de cette norme pour ce qui est de ses systèmes IT, de ses processus et de son personnel. Cette certification garantit aux clients d’une part, un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles et d’autre part, une exigence en matière de qualité des produits.

Une telle démarche d’amélioration de la gouvernance des risques cybernétiques et de protection de données renforce le niveau de confiance de l’ATB avec ses partenaires et ses clients.

L’ATB, unique banque de la place disposant d’une certification internationale en Cyber sécurité et en protection de la vie privée, signe et confirme encore une fois sa place et son statut de banque leader et pionnière dans l’introduction des nouvelles technologies hautement sécurisées sur le marché bancaire en Tunisie. Il y a lieu de rappeler que l’ATB était, en 2005, la première banque de la place à avoir offert le service d’Internet Banking à sa clientèle.

L’ATB tient à féliciter à cette occasion le prestigieux cabinet de Certification Allemand « TÜV Rheinland» pour son professionnalisme durant cette mission d’audit de certification ,le cabinet Resys consultant en Sécurité et Management des risques ainsi que tout le personnel de la banque et tous les Managers et équipes qui ont activement contribué à cette réussite.