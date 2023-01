La mise en œuvre de la stratégie nationale ” femme et changements climatiques ” visant à réduire l’impact des changements climatiques sur les femmes en milieu rural et le renforcement de leur autonomisation économique a été lancée lundi à Tunis lors d’une conférence.

A cette occasion, la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a indiqué que cette stratégie est mise en œuvre en partenariat avec le ministère de l’environnement et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour réduire l’impact des changements climatiques sur les femmes en milieu rural et renforcer leur autonomisation économique surtout qu’elles sont parmi les catégories les plus touchées par la précarité économique et sociale.

Elle a, en outre, signalé que la mise en œuvre de cette stratégie s’inscrit dans le cadre de l’application des décisions du Conseil des Pairs tenu le 12 août 2022 soulignant l’attachement du ministère à améliorer les conditions des femmes en milieu rural qui représentent plus de 50% de la population et 70% de la main d’œuvre dans le secteur agricole alors qu’elles ne représentent que 15% des employés permanents et 8% des employeurs.

Parallèlement à cette stratégie, le ministère poursuit la création des groupements féminins de développement pour lesquels un budget de 1,5 million de dinars a été réservé afin de créer une dizaine de groupements en 2023, selon la ministre.

Amel Belhaj Moussa a aussi évoqué les autres mécanismes de financement comme le programme des mères d’enfants menacés de décrochage scolaire et le programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin RAIDET qui servent tous à renforcer l’autonomisation économique des femmes.