La direction de la huitième édition des Journées Musicales de Carthage (JMC) a informé que les billets pour le concert du syrien Bu Kolthoum sont épuisés.

Mohammed Mouneer, alias Bu Kolthoum qui se produira ce lundi soir au Théâtre de l’Opéra à 21H00, dans un concert sold out, est un producteur et rappeur syrien dont le parcours artistique a commencé en 2003 à Damas.

Installé en Europe, il s’est fait surtout connaître en 2015 avec la sortie de son album solo, Inderal et ses chansons évoquant l’injustice, le désespoir des jeunes… Ce qui distingue Bu Kolthoum, c’est qu’il combine une variété de sonorités et que sa musique porte des influences Hip hop, Rnb et Soul, rappelant subtilement quelques modes de la musique arabe classique qui ont bercé sa jeunesse.

Plus de quatorze ans d’expérience, ce chanteur, producteur et rappeur est considéré aujourd’hui comme un repère de la musique arabe moderne, comme l’un grands classiques de l’ère moderne de la musique arabe.

Bu Kolthoum dont le dernier album s’intitule “Talib” a créé sa propre école sonore, ouvrant la voie pour un nouveau son.