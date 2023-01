Le scénario libanais vire au cauchemar. A la demande de l’Etat libanais, le FMI a délégué en urgence une équipe d’experts pour élaborer une refonte totale du système fiscal libanais. Le pays a perdu 50% de ses recettes fiscales et l’Etat n’arrive plus à livrer un minimum de service public. Le rapport technique a été publié vendredi 20 janvier 2023 (en partie en langue arabe).

Contexte…

Le Liban a déclaré cessation de paiement de ses dettes, il y a presque 2 ans. Les épargnants ont perdu l’essentiel de leurs dépôts en devises, les faillites se multiplient et la violence avec.

Le gouverneur de la Banque centrale est poursuivi pour corruption, enrichissement illicite et détournement de fonds par la justice internationale. La livre libanaise a perdu 94% de sa valeur. L’armée est morcelée, et les milices prospèrent. Trois personnes sur quatre vivent sous le seuil de la pauvreté.

Plus personne ne veut payer ses taxes, la confiance en l’Etat est à son minimum. La France et les pays étrangers, jadis influents, ont perdu de leur pouvoir de changement dans ce pays en crise profonde et menacé d’éclatement.

Voici le rapport contenant les propositions du FMI, publié en urgence, le 20 janvier 2023, espérant redresser les recettes fiscales et le pouvoir de l’Etat à élaborer un Budget réaliste pouvant fournir un minimum de services publics.

Le scénario libanais est probable dans d’autres pays arabes, dont la Tunisie.

Mokhtar Lamari

NB: Le rapport est cliquable ci-dessous.

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1LBNEA2023001.ashx?fbclid=IwAR1P2psnS6h7k3x2hRIKJFEfZv85YJEzDJsEArOUAOJ8sQqUSu8zMzjHnmw&mibextid=S66gvF