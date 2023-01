L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), réuni lors d’une table ronde sur le thème “l’ingénieur cinq clés pour faire face au défi de l’innovation”, lance une nouvelle initiative ayant pour objectif la création d’une nouvelle génération d’ingénieurs tunisiens créateurs, investisseurs et promoteurs de projets innovants dans les différents domaines. Il s’agit aussi d’inciter à la création d’emplois en faveur des compétences tunisiennes.

Ahmed Chabchoub, membre du Conseil de l’OIT et président du bureau du secteur privé, a indiqué qu’à travers cette initiative, l’OIT veut rompre avec la pratique de se limiter à la recherche d’un emploi dans les secteurs public ou privé, ou encore immigrer, notamment pour certaines spécialités.

“L’objectif est aussi de créer un projet d’une dimension nationale et régionale qui est en adéquation avec les choix économiques et de développement”, a-t-il ajouté, précisant que la loi et les législations tunisiennes incitent à la création de sociétés dans des domaines à haute valeur ajoutée et ayant des capacités d’emploi surtout dans les secteurs innovants, dont les nouvelles technologies

Le rôle de l’Ordre est de présenter les opportunités à l’ingénieur pour qu’il puisse investir dans son domaine de spécialisation et créer des projets innovants, ajoute-t-il.

L’OIT, qui compte des milliers d’ingénieurs tunisiens, dont certains travaillent au sein de sociétés internationales, prévoit d’élaborer une enquête/sondage concernant les ingénieurs tunisiens dans la perspective de créer un classement en termes de spécialisation, répartition, occupation et intérêts.