L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) a lancé, jeudi 19 janvier 2023, avec l’appui de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes, une plateforme électronique et un point de vente permanent en son siège, et portant le nom de “Lella Hadheka” pour l’exposition et la commercialisation des produits artisanaux, et ce en vue de la consolidation de l’autonomisation économique des femmes dans les régions.

La présidente de l’UNFT, Radhia Jerbi, dira à l’occasion de ce lancement que cette plateforme a déjà enregistré 52 exposantes et près de 100 échantillons de vêtements artisanaux, des bijoux et des produits alimentaires qui seront vendus en Tunisie et à l’étranger.

Elle a affirmé que cette plateforme permettra aux artisanes, issues de plusieurs régions du pays, de résoudre les problèmes de commercialisation.

L’espace Lella Hadheka contribue à la formation et l’encadrement des femmes et jeunes filles pour le lancement de leur propre projets et la vente de leur produits dans les circuits de distribution, selon les responsables de cet espace.

De son côté, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a souligné que la commercialisation des produits artisanaux constitue un problème majeur en Tunisie, signalant que ce genre d’initiatives contribuera à la pérennité des petits projets et appuiera les efforts du ministère.

Elle a précisé que la plateforme Raydet, lancée par le ministère de la Famille afin de renforcer le rôle économique de la femme et d’encourager les jeunes fille, favorisera les opportunités de commercialisation des produits et de partenariats entre les promotrices de projets.