Une convention de partenariat entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’entreprise ASTEEL FLASH a été signée mercredi 18 janvier 2023 à Tunis.

Cette convention s’inscrit, selon le ministère, dans le cadre de la volonté de développer davantage le partenariat entre les secteurs public et privé pour soutenir l’effort national en matière de développement des ressources humaines, de promotion de l’employabilité et de contribution à la construction d’un tissu économique intégré.

Cette convention vise notamment à encadrer le travail conjoint entre les établissements relevant du ministère de l’Emploi et cette entreprise pour répondre à ses besoins en ressources humaines qualifiées et préserver la pérennité de l’emploi par la formation et l’intégration de demandeurs d’emploi dans les domaines du contrôle qualité en vue de répondre aux exigences des emplois personnalisés.

Il s’agit, en outre, d’assurer la formation des cadres au sein de cette entreprise, notamment, dans le domaine pédagogique tout en leur permettant de bénéficier d’une évaluation certifiante, en plus de l’élaboration de documents de formation dans des métiers à déterminer en accord avec l’entreprise.

Les établissements relevant du ministère, à savoir l’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI), le Centre national de la formation continue et de la promotion professionnelle (CNFCPF), le Centre national de formation de formateurs et de l’ingénierie de la formation (CNFFIF) et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) s’engagent à coordonner la coopération en vue de mettre en œuvre tous les volets de la convention dans le but de réussir le recrutement des demandeurs d’emploi dans cette entreprise par le suivi des sessions de formation.

De son côté, ASTEEL FLASH s’engage à recruter environ mille demandeurs d’emploi (sur deux ans, soit 500 par an) parmi les bénéficiaires de formation ayant accompli un cursus de formation.

Un comité de travail conjoint sera mis en place au niveau de la direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle de l’Ariana pour suivre les différentes étapes de la mise en œuvre de la convention.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a souligné, à cette occasion, que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’action visant à institutionnaliser le partenariat entre les secteurs public et privé pour renforcer le développement, promouvoir l’emploi et développer les compétences des ressources humaines et favoriser leur intégration dans le circuit économique dans le cadre d’un parcours organisé qui repose sur l’encadrement, la formation, l’accompagnement et le soutien du demandeur d’emploi et de l’entreprise économique.