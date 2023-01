UN-Habitat Tunisie (Programme des Nations unies pour les établissements humains) annonce le lancement de la Campagne nationale “Femmes et Terre” en Tunisie et en Libye qui vise à sensibiliser et à initier un dialogue à plusieurs niveaux sur le droit des femmes au logement, à la terre et à la propriété.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Asma Shili, responsable communication à UN HABITAT Tunisie a signalé que cette campagne s’inscrit dans le cadre d’une campagne régionale lancée en partenariat avec et le Réseau mondial d’outils fonciers (GLTN).

Elle a ajouté qu’un atelier a été organisé les 12 et 13 septembre dernier pour sensibiliser le public à l’importance de la protection des droits des femmes au logement.

” L’objectif étant de promouvoir des messages clés à travers les médias, les municipalités et d’autres agents de changement sur les avantages socio-économiques et culturels des droits des femmes à la terre et à la propriété, et les défis qu’elles rencontrent pour revendiquer légitimement ces droits “, a-t-elle signalé.

Dans ce contexte, elle a fait remarquer qu’une vidéo a été diffusée sur la page de UN Habitat pour faire connaitre, de manière simplifiée, ces droits humains. La vidéo comporte aussi des témoignages de femmes qui ont milité pour acquérir leurs terres et accéder à la propriété.

Selon la même source, le renforcement du droit des femmes au logement, à la terre et à la propriété est un catalyseur essentiel du développement social et économique des communautés.

Ces différents droits renforcent l’autonomisation des femmes et leur participation à la prise de décision au sein du foyer et dans la vie publique.

Ils contribuent également à la protection des femmes de la violence sexiste et d’autres risques sanitaires, et ils permettent aux femmes de jouer un rôle actif dans la stabilisation des sociétés touchées par les crises et les conflits, selon UN Habitat.

En février 2021, UN-Habitat et le GLTN avaient lancé une Campagne régionale sur les femmes et la terre qui a ciblé un large éventail de parties prenantes dans la région arabe.