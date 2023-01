L’Instance arabe d’investissement et de développement agricole va contribuer au capital du projet des marchés de production du centre qui sera implanté à Sidi Bouzid, à raison de 22,3 millions de dinars, soit 33,8% du capital de la Société des marchés de production du centre (SOMAPROC).

Le projet du marché de la grande production du centre sera réalisé sur 120 hectares à Om El Adham à Sidi Bouzid-ouest, moyennant une enveloppe totale d’environ 115 millions de dinars.

Il s’agit d’une plateforme agroalimentaire ayant pour objet la valorisation des produits agroalimentaires au profit du producteur et du consommateur. Cette plateforme comporte un marché des produits agricoles, un marché aux bestiaux, un complexe de viandes rouges, une plateforme logistique, un centre d’appui à l’innovation et un espace agroalimentaire artisanal et industriel.

Le marché de grande production de Sidi Bouzid vise à promouvoir les produits de la région et leur donner une dimension régionale ouverte sur le marché international, à travers l’exportation via la création d’une plateforme agroalimentaire de valorisation des produits agricoles à travers le conditionnement, la transformation et la labélisation en tant que produit du terroir, ainsi que d’une plateforme d’appui à la mise à niveau des intervenants et à la promotion de certains services d’appui de la région.

Lors d’une séance de travail dédiée à l’examen de l’état d’avancement de ce projet, la (nouvelle) ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a souligné qu’il s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de réhabilitation des circuits de distribution et constitue une locomotive pour le développement régional.

Elle a appelé à boucler le plan de financement pour passer à la réalisation du projet dans les plus brefs délais, s’engageant à lever tous les obstacles fonciers, techniques et financiers.

De son côté, le président de l’Instance arabe d’investissement et de développement agricole, Mohamed Ben Abid Mazrouii, a souligné que le projet de marché de la grande production du centre de Sidi Bouzid est un projet prometteur qui poussera l’instance à investir dans des projets similaires.