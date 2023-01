Une réunion de travail a été organisée, lundi 16 janvier 2023 à Oslo (Norvège), entre le ministre tunisien des Affaires sociales, Malek Ezzahi, et son homologue norvégienne, Marte Persen, ministre du Travail et de l’Insertion sociale.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur social. Ezzahi a souligné à cette occasion le souci de la Tunisie visant à illustrer la volonté du peuple de mettre en place les politiques et la gestion des affaires générales avec une nouvelle vision législatives se basant sur deux structures à savoir l’assemblée des représentants du peuple et le conseil national des régions.

Il a fait part à son homologue norvégienne de l’orientation d’installer ces deux structures confirme la dimension globale de la constitution et souligne l’impératif de garantir des équilibres entre les régions et de les associer dans la prise de décisions en relations avec les plans de développement régionale et nationale et de mobiliser le budget adéquat.

Le ministre tunisien a également évoqué la disposition de la Tunisie à organiser le deuxième tour des élections législatives, le 29 janvier2023, pour élire les membres du nouveau Parlement, indique un communiqué du ministère des Affaires sociales.

La réunion du ministre avec son homologue norvégienne s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail à Oslo avec une délégation qui compte le ministre de l’Economique, Samir Saïed, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, et le président de l’UTICA, Samir Majoul.