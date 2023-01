Un janvier magique avec Nouvelair ! La France, la Belgique et le Royaume-Uni à partir de 289 dinars le billet aller/retour !

Nouvelair fait du mois de janvier un mois magique et mémorable. En effet, la compagnie prolonge la période des fêtes avec une super promo sur la France, la Belgique et le Royaume-Uni au départ de la Tunisie à partir de 289 dinars TTC le billet en aller-retour en tarif Light*.

Cette offre promotionnelle comprend une dizaine de destinations :

– La France : Paris, Lyon, Nice, Marseille, Nantes, Toulouse, Strasbourg et Lille

– Belgique : Bruxelles

– Royaume Uni : Londres.

Cette promotion est valable pour des dates d’achat comprises entre le 12/01/2023 et le 31/01/2023, et pour des dates de voyage comprises entre le 12/01/2023 et le 31/03/2023.

*Tarif light : avec un bagage cabine de 8 kg.

Pour bénéficier de cette offre, vous pouvez acheter vos billets via le site de la compagnie www.nouvelair.com, l’application mobile, le réseau d’agences Nouvelair, en contactant le Call Center au (+216)36.020.920 ou l’une des agences de voyages partenaires.

—————-

À propos de Nouvelair :

Nouvelair a été fondée en 1989. Première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère au départ de 4 villes Tunisiennes à savoir : Tunis, Monastir, Sfax et Djerba. Rappelons que, la compagnie a été élue Meilleur Service Client pour les années 2020, 2021 et 2022.