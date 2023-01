La Cité des sciences à Tunis, organise, le 20 janvier 2023, une rencontre scientifique sur “la langue arabe et l’économie du savoir”, en partenariat avec l’Institut supérieur des langues de Tunis et le laboratoire des recherches sémantiques et de la linguistique informatique à la Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines de La Manouba.

Le programme comprend plusieurs interventions de spécialistes sur les opportunités que la langue peut ouvrir aux niveaux régional et international à l’ère de la mondialisation et du développement numérique accéléré.

Dans un communiqué de presse, la Cité des sciences indique que la langue n’est plus seulement un outil de communication pour véhiculer des concepts, rapprocher les peuples, formuler des idées, exprimer des opinions, préserver l’identité et enraciner l’appartenance, mais elle joue aujourd’hui le rôle de levier économique, de moteur de développement et d’affirmation dans les domaines de la science, de l’économie, du commerce, des affaires et de l’information.

L’arabe est la langue sémitique la plus parlée dans le monde, avec plus de 422 millions de locuteurs au sein du monde arabe et dans plusieurs régions comme la Turquie, le Tchad, le Mali, le Sénégal et l’Erythrée.

L’arabe est l’une des six langues officielles de l’organisation des Nations unies.