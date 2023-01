L’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, a élevé, et ce depuis toujours, la sécurité dans son volet technologique au rang de priorité voire de stratégie. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’entreprise organise le “TT Security Day“, dont la 4ème édition s’est déroulée le 12 janvier 2023 à l’hôtel Laico Tunis.

Pour ce faire, et suite à son engagement avéré en matière de sécurité de l’information, et en contribution à l’effort national de sensibilisation aux risques de sécurité, Tunisie Telecom a organisé cette 4ème édition de TT Security Day sous le thème la «Let’s secure the future».

L’opérateur rappelle au passage que « TT Security Day » est devenu même un rendez-vous incontournable chez Tunisie Telecom dont l’objectif est de mettre l’accent sur l’importance de la prévention des menaces qui émergent des évolutions technologiques, et le débat de ses multiples aspects et l’échange de visions et d’expériences en la matière, comme le soulignera du reste le PDG de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab.

Il faut aussi souligner Tunisie Telecom est “élevé“ au rang d’Organismes d’Importance Vitale ou OIV…, « ce qui l’impose la conformité avec des réglementations strictes et exigeantes en matière de sécurité, de résilience et de protection des données ».

Apporter des réponses adéquates aux menaces

Il n’est donc pas étonnant que l’édition 2013 de TT Security Day ait longuement débattu des menaces cybercriminalité, mais aussi présenté des perspectives de la cybersécurité en Tunisie, et ce à travers 2 panels et de interventions de haute volée sur les dernières tendances technologiques et les menaces émergentes en matière de la sécurité de l’information.

Il a été souligné et rappelé tout au long de la journée que le paysage des menaces évoluant avec l’évolution des technologies, il demeure indispensable d’apporter la ou les réponses adéquates, à travers l’implication de toute part en tenant compte de la triade “people – process – technologie“.

L’opérateur rappelle son adhésion et sa contribution actives et sans équivoques à la stratégie nationale de sécurité. Pour cela, l’entreprise œuvre tout d’abord à protéger la confidentialité et l’intégrité des données (personnelles) des clients, partenaires et employés.

Elle veille aussi à garantir la continuité et la disponibilité des activités et services, pour renforcer la confiance de clients, partenaires et actionnaires.

En troisième lieu, Tunisie Telecom généralise la conformité avec ISO 27001 sur l’ensemble de ses services, et l’ISO 22301 de la continuité de l’activité.

En outre, l’entreprise a engagé la certification de son Datacenter en PCI-DSS, certificat exigible pour les services financiers, particulièrement l’utilisation des cartes de crédit, et en SMI (Système de Management Intégré) qui permettra la reconnaissance de ce Datacenter en assurance qualité, sécurité et environnement.

Pari sur l’avenir

Enfin, Tunisie Telecom investit et va de plus en plus investir dans l’acquisition et la mise en œuvre des équipements, outils et applications hautement performants.

Mais comme on l’a souligné plus haut, le domaine des technologies est un domaine très évolutif, changeant parfois même d’un jour à l’autre, alors le management de Tunisie Telecom a décidé, pour la deuxième année consécutive, d’organiser un “CTF Challenge by TT“, et ce du 11 au 12 janvier (24 heure d’affilée) en marge du TT Security Day, ayant vu s’affronter 12 équipes de 36 étudiants (3 étudiants chacune).

Trois équipes ont remporté le challenge, mais des certificats ont été décernés à l’ensemble des participants.

Le premier prix a été ainsi décerné à l’équipe Task_Hashed (ISET-COM et composée de Iyed Mejri, Badreddine Chamkhi et Mohamed Amin Rouissi); le deuxième est revenu à l’équipe Sag3_lil (INSAT composée de Yassine Belaarbi, Yassine Belkhadem et Mohamed Ali Ouachani), et le 3ème prix a été décerné à l’équipe Enthousiast (de l’INSAT et composée de Mohamed Mongi Saidane, Mohamed Rafraf et Cherni Anas).