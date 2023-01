La réalisation des priorités des pays du Sud nécessite une action concertée et une coordination étroite avec les partenaires internationaux, a plaidé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Il s’exprimait lors d’une allocution, par visioconférence, prononcée, jeudi 12 janvier 2023, au Sommet “Voice of the South 2023” organisé en Inde les 12 et 13 janvier courant.

Jerandi a souligné à ce titre que cette action concertée devrait porter sur nombre de questions essentielles, dont notamment, permettre aux pays en développement de récupérer leurs fonds spoliés transférés à l’étranger et alléger le poids de leurs dettes extérieures pour soutenir leurs efforts de développement.

Pour ce faire, ajoute le ministre, il importe de mobiliser et de soutenir les institutions internationales de financement et de développement pour renforcer l’intégration interrégionale et régionale et de veiller à une participation effective des pays en développement aux chaînes de valeur mondiales conformément à une approche centrée sur le potentiel humain et la sécurité humaine appréhendée dans ses différentes dimensions.

Par ailleurs, il a tenu à préciser que l’ampleur des défis à venir et l’impératif de de garantir une relance des économies commandent que les pays en développement fassent preuve de solidarité et de coopération afin de définir leurs priorités dans le cadre d’une vision commune qui soit en mesure d’être traitée comme il se doit.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a appelé à la nécessité de renforcer les programmes et les projets économiques conjoints entre les pays du Sud dans les domaines et secteurs à forte productivité, tels que les infrastructures, l’économie bleue et verte, l’innovation et les énergies renouvelables.

A ce titre, il a évoqué la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD-8) et le Sommet de la francophonie, deux manifestations d’envergure abritées récemment par Tunisie.

Ces deux évènements, cite le ministre, ont été l’occasion de renouveler l’engagement de la Tunisie à porter haut les enjeux et les priorités des pays en développement dans le renforcement la sécurité et la stabilité et la mise en place de mécanismes de financement innovants pour le développement et l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Passant en revue, l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les pays du Sud, le ministre des Affaires étrangères a regretté de voir les pays en développement les plus touchés par les répercussions économiques et sociales de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et l’escalade les tensions géopolitiques.

Ces pays dont les économies sont fragiles doivent-ils encore faire face aux crises alimentaire et énergétique, au changement climatique et à l’aggravation de l’instabilité économique et financière en raison des pressions croissantes de la dette extérieure, dénonce Jerandi.

Le sommet “Voice of the South 2023”, auquel environ 140 pays y participent, est une occasion pour débattre des défis auxquels sont confrontés les pays en développement et d’examiner les moyens de développer un florilège de perceptions et de visions communes qui seront présentées lors du prochain sommet du G20, qui sera présidée cette année par l’Inde.