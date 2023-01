Une étude élaborée par l’Institut national de la santé, en coopération avec le ministère de l’Education et la Direction de la santé scolaire et universitaire en partenariat avec des organisations internationales et publiée jeudi 12 janvier 2023 montre une augmentation du taux des adolescents consommateurs des boissons alcoolisées et de la drogue.

Axée sur la consommation de l’alcool et de la drogue en milieu scolaire, l’étude donne un aperçu sur la prolifération de ce comportement dangereux parmi les adolescents âgés entre 16 et 18 ans.

Selon cette étude, un taux de 28% des élèves ayant répondu aux questions de cette étude considèrent que l’accès au tabac est facile. 20% estiment que c’est facile de consommer des stupéfiants, et 16,2% affirment que l’accès au cannabis est aussi abordable.

En outre, la consommation des boissons alcoolisées est considérée facile par 15,9% des élèves estimant que la consommation de la bière est plus répandue.

Il s’agit aussi de 11% des élèves concernés par cette étude qui ont affirmé que l’octroi des anxiolytiques et des calmants à base de morphine sans ordonnance médicale est possible sans difficulté rencontrée.

L’étude a été menée par MedSPAD-III, entre les mois de avril et juin 2021 sur un échantillon de 6 201 élèves. 60,4% sont de sexe féminin relevant des établissements scolaires des deux secteurs public et privé, et âgés entre 16 et 18 ans.

En comparaison avec la 1ère et 2ème éditions réalisées en 2013 et 2017, les résultats de la présente édition montre une augmentation remarquable du taux de consommation de boissons alcoolisées et de la drogue en milieu scolaire.