Le budget de l’Etat de 2023 a consacré une ligne de financement des sociétés communautaires afin de promouvoir l’initiative collective et soutenir ce modèle de développement dans le but de répondre aux besoins des habitants en fonction des spécificités du développement régional.

Selon un communiqué publié mercredi 11 janvier 2023 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 20 millions de dinars seront alloués au Fonds national pour l’emploi pour financer ces sociétés régionales ou locales en leur accordant des crédits à des conditions préférentielles à travers la banque tunisienne de solidarité (BTS).

L’objectif est de financer la création d’une nouvelle génération d’entreprises privées, notamment dans le secteur agricole, en utilisant les technologies modernes dans des domaines rares comme la culture hydroponique.

Le budget de l’Etat a aussi alloué 420 millions de dinars au financement de la création de micro-projets d’une valeur totale de 70 millions de dinars, outre l’amélioration des mécanismes de promotion de l’emploi tels que le nouveau programme de contrat d’initiation à la vie professionnelle et le programme ” contrat de la dignité ” au profit de 20 mille diplômés du supérieur.

Il est également prévu de mettre en œuvre un programme inclusif d’accompagnement des petites entreprises et de soutien des jeunes entrepreneurs dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, des programmes d’appui à l’investissement dans l’économie numérique et autres.

Dans le secteur de la formation professionnelle, des fonds de 40 millions de dinars ont été programmés pour poursuivre la modernisation, l’équipement et la mise en place de centres de formation professionnelle en vue d’atteindre une capacité de formation d’environ 63 500 stagiaires et 18 900 diplômés de la formation professionnelle standardisée.

En ce qui concerne le secteur de la formation professionnelle continue, il s’agira de renforcer les capacités des ressources humaines dans les établissements de formation à travers le financement des activités de formation continue par le Fonds de promotion de la formation et de l’apprentissage des activités de formation continue moyennant un budget global de 9 millions de dinars afin d’atteindre 190 mille participations dont bénéficieront environ 4800 entreprises.