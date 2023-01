La récolte des olives dans le gouvernorat de Nabeul a démarré, début novembre 2022, et se poursuit jusqu’à mi-février prochain.

Selon Lotfi Khozdogli, chef du service de la production agricole au commissariat régional au développement agricole à Nabeul, le taux d’avancement de la cueillette des olives dans la région a atteint environ 90%, ajoutant que jusqu’à présent 35 000 tonnes d’olives ont été transformées parmi les quantités récoltées.

I souligne que la récolte devrait dépasser cette saison 58 000 tonnes contre 56 300 tonnes en 2022, soit l’équivalent d’une moyenne de 11 000 tonnes d’huile d’olive.

La production d’huile de table est estimée à 4 400 tonnes contre 4 170 l’année précédente, soit une hausse de plus de 4% de la production globale.

Le prix de vente d’huile d’olive varie entre 15 et 17 dinars et celui du kilogramme d’olives oscille entre 1 800 millimes et 3 dinars.

La région compte 52 huileries dont 37 sont opérationnelles cette saison.

La superficie des oliveraies dans le gouvernorat de Nabeul s’élève à 28 900 ha (1,4% des superficies cultivées à l’échelle nationale) et assure 4% de la production nationale d’olive.