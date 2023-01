La situation des artistes de la scène vivante en Tunisie en débat lors d’un atelier qui se tiendra vendredi 20 janvier à l’Institut français de Tunisie (IFT) dans le cadre de l’étude du think tank (Laboratoire des alternatives culturelles et créatives (Lac²)), un projet porté par l’association Al Badil et soutenu par l’IFT.

En 2022, une première étude se focalisant sur le développement du secteur du spectacle vivant a été réalisée par le Lac² et a permis de ressortir les différentes problématiques des artistes des arts vivants.

L’objectif de cette enquête est d’avoir un premier ordre d’idée sur les besoins et les pratiques des opérateurs et professionnels des industries culturelles et créatives en Tunisie afin de pouvoir entamer un travail d’étude plus approfondi qui traitera par la suite les besoins spécifiques de chaque filière. Cette initiative ambitionne de fédérer les praticiens et les académiques pour promouvoir le développement des ICC et l’innovation dans ces secteurs.

L’atelier qui sera organisé est ouvert à tous afin de restituer le travail de Lac² à travers une présentation des recherches réalisées et de tables rondes. L’objectif est d’enrichir le think tank et d’avoir des résultats ou un document pour permettre le lancement d’un plaidoyer en faveur de la situation des artistes de la scène vivante en Tunisie.

Outre la présentation des résultats de cette étude, une première table ronde sur “le statut de l’artiste entre non-reconnaissance et l’inexistence des métiers spécifiques au développement du secteur” est au programme avec la participation de Mourad Sakli, Habib Belhadi et Cyrine Ganoun.

La deuxième table ronde portera sur “l’aide publique et aide privée, les limites et les propositions de développement en faveur d’un art innovant de qualité et créatif” avec les intervenants Taoufik Jebali, Melek Sebai, Sofia Azaiez et Sana Tamzini.

L’atelier sera clôturé avec une performance visuelle et immersive de Rima Khraief et Oumaima Bahri. Il s’agit d’une installation vidéo et sonore immersive qui confronte de multiples visions du secteur culturel, tantôt imaginaires et infaillibles, tantôt enracinées dans une réalité plus fragile et incertaine.