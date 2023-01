L’Association “Run in Sfax” organise, le 21 janvier 2023 au village de Chaffar (à environ 30 de la ville de Sfax), la première édition du Phoenix Running Challenge.

Pas moins de 450 participants de différentes régions du pays et d’ailleurs parmi les amateurs et adeptes du monde ” Sport pour tous ” sont attendus pour prendre part à cette manifestation organisée en partenariat avec le Commissariat régional de la Jeunesse et des Sports de Sfax et la municipalité de Mahres.

Il s’agit d’une course à pied dans une boucle de 7 km, répétée en continue toutes les heures pendant une période de 12 heures (de 8h à 20h) mais avec des moments de ravitaillement que se procurent les coureurs pendant les temps séparant l’arrivée et le départ de la course suivante, explique Mohamed Amine Mseddi, président du Comité d’organisation.

Selon le concept de la course qui est apparu aux Etats-Unis d’Amérique pour la première fois sous l’appellation ” The Last Survivor ” (en français “le dernier homme débout”), seuls les coureurs qui arrivent avant l’heure ont le droit de poursuivre le challenge jusqu’à l’ultime course qui se veut une course de rapidité où les premiers arrivés seront les vainqueurs du Challenge, ajoute Mseddi.

“Le circuit du Challenge balisé conformément aux normes écologiques alliera tous les éléments naturels du paysage pittoresque de Chaffar : l’oliveraie, l’Oued, la forêt, la plage, les dunes de sable et la route menant au village…”, précise le président du comité d’organisation.

parallèlement à la course principale, les organisateurs ont prévu une course de 3 boucles, baptisée ” Phoenix découverte ” qui sera organisée à deux reprises matin et après-midi (à 8 heures et 15 heures), afin d’offrir le maximum de chances de participation à ceux et celles qui ne sont pas en mesure de prendre part à la course de 7 km.

Par ailleurs et au-delà du volet sportif, le Phoenix Running Challenge comportera un volet écologique consistant en l’organisation d’ateliers de tri sélectif des déchets, pour sensibiliser à la protection de l’environnement.