Le ministère des Affaires culturelles oeuvre assidûment à parachever le projet de la plateforme numérique de gestion des subventions dans le secteur culturel, qui sera opérationnelle à partir de l’été 2023. C’est ce qu’a affirmé Tarek Kardaghli, directeur de la direction de l’Organisation, des méthodes et de l’informatique du ministère.

Pour présenter cette plateforme, ses objectifs et ses modalités de fonctionnement, le ministère des Affaires culturelles a organisé mardi 6 janvier 2023 une journée d’information sur ce projet, à la cité de la culture, Chedli Klibi, en présence d’un groupe de créateurs et de responsables d’organisations artistiques et structures et associations culturelles.

Dans une allocution au nom de la ministre des Affaires culturelles, le chef du cabinet, Lassaad Saïd, a passé en revue les avantages de ce projet et ses objectifs, notamment en matière d’accélération des procédures d’étude de dossiers, de réduction de la bureaucratie, dans l’intérêt des artistes-créateurs, la garantie du principe d’égalité des chances entre les candidats pour bénéficier de subventions ainsi que la consécration de la transparence dans le traitement des dossiers.

Il a par ailleurs souligné que l’objectif de la mise en place de cette plateforme est de numériser les différentes procédures de subventions, depuis le dépôt des dossiers, en passant par la phase de leur évaluation, jusqu’au suivi de la mise en œuvre des projets culturels subventionnés.

De son côté, Tarek Kardaghli a relevé que la plateforme simplifiera les procédures de dépôt des dossiers, de leur traitement et facilitera leur étude, tout en assurant l’égalité des chances entre tous les dossiers. Cet outil favorisera les procédures d’obtention d’informations à distance, en unifiant tous les mécanismes de subventions ce qui permettra d’emblée de réduire les déplacements, la paperasserie et les risques de la perte des documents.