Les indicateurs d’activités de la compagnie aérienne Tunisair font état d’une nette croissance du coefficient de remplissage qui a atteint 74,5% en 2022, en hausse de 8,3 points (66,2%) par rapport à l’exercice 2021.

Dans un communiqué publié vendredi 6 janvier 2023, la compagnie assure être parvenue à réaliser des indicateurs promoteurs et des résultats positifs grâce aux mesures adoptées.

L’entreprise rappelle avoir réceptionné quatre nouveaux avions de type A320neo, respectivement en décembre 2021, et février, octobre et décembre 2022, pour renforcer sa flotte; sachant qu’une cinquième livraison est attendue au cours de cette année 2023.

Le nombre de passagers transportés par la compagnie nationale Tunisair a atteint 2 171 341, contre 1 097 676 en 2021, soit une croissance de 97,8% par rapport à 2021 et de 117,7% par rapport à 2020 (1 174 097).

Les pays européens qui cumulent une part du trafic passagers de 71,2% ont enregistré 1 552 296 passagers, l’Amérique du Nord (Montréal) 41 947 passagers, les pays maghrébins et africains 359 496 passagers et les pays du Moyen-Orient 217 602 passagers (10%), en raison de la croissance des marchés saoudien et égyptien et le développement continu du marché turc.

Au mois de décembre 2022, le coefficient de remplissage a atteint 74,8%, contre 70,5, en décembre 2021.

Le nombre de passagers transportés par la compagnie a atteint, 174 630 contre 138 909, en décembre 2021, soit une croissance de 25,7%.