Après avoir fait sa première mondiale au Festival de Cannes, “Harka” du réalisateur américain d’origine égyptienne Lotfy Nathan sortira dans les salles tunisiennes à partir du mercredi 11 janvier 2023, annonce son distributeur en Tunisie, Hakka Distribution.

Ce film tourné en Tunisie est une coproduction entre la Tunisie (Cinetelefilms prod), la France, le Luxembourg, la Belgique et l’Arabie Saoudite. Il a fait sa sortie européenne dans les salles françaises, depuis le mois de novembre.

Harka (90′) est écrit, réalisé et produit par Lotfy Nathan qui est à son premier long-métrage. Le casting réunit Adam Bessa (Ali), Najib Allagui (Omar), Salima Maatoug (Alyssa) et Ikbal Harbi (Sarra).

Harka est “une parabole moderne sur la résistance. Ali (Adam Bessa), un jeune Tunisien rêvant d’une vie meilleure, vit une existence précaire en vendant de l’essence de contrebande au marché noir local. A la mort soudaine de son père, Ali doit s’occuper de ses deux soeurs et de leur expulsion imminente”.

A Cannes, Harka a remporté le prix de la meilleure performance, attribué à Adam Bessa. Le film a été présenté dans le cadre de la section parallèle compétitive ” Un Certain Regard “.

Récemment, il a fait sa première Mena en Arabie Saoudite dans le cadre de la 2ème édition du Festival international du film de la Mer Rouge (Red Sea IFF) tenue du 1er au 10 décembre à Djeddah. Il a été sélectionné dans la ” Red Sea Compétition ” parmi une sélection de 14 longs-métrages de divers pays.

A Djeddah, Harka a été doublement primé en remportant le prix du meilleur réalisateur, attribué à Lotfy Nathan et le prix du meilleur acteur, décerné à Adam Bessa. Le film avait bénéficié d’une aide du Fonds de la Mer Rouge (Red Sea Fund) dédié aux arabes et africains en phase de production et post production.