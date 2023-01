La réalisation du premier projet de développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan avance à un rythme lent.

Selon Ramzi Mlaouah, chef du projet, ce retard a entraîné un ralentissement dans l’exécution des travaux de réhabilitation de 12 zones irriguées publiques sur une surface de 1 160 ha et de création de 4 nouvelles zones irriguées sur une surface de 350 ha.

Par contre, les zones d’irrigation à Nadhour ont été consolidées par le forage de deux puits pour une enveloppe de 400 000 dinars, et la création d’autres puits à Zriba, Saouaf et Nadhour, moyennant un investissement de 574 000 dinars.

Un puits sera creusé à Zriba El Alia pour créer une nouvelle zone d’irrigation, et ce dans le cadre d’un programme de forage de 13 puits pour la période 2021/2022.

A noter que le projet de développement et de promotion des filières agricoles à Zaghouan a été lancé début 2021 et est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et l’Etat tunisien pour un investissement prévisionnel de 106 millions de dinars (MDT).

Il porte sur la modernisation de l’infrastructure agricole, l’extension de la culture de l’olivier avec la plantation de 5 000 ha d’oliviers et la conversion de 9 500 ha d’oliviers vers l’agriculture biologique et le développement du secteur laitier dans la région et la promotion de la femme rurale.