La Chambre de commerce et d’industrie du Cap Bon organise, le 10 janvier 2023 à Hammamet, une journée d’information pour présenter le projet ” Incubateurs pour l’innovation et le transfert de technologie en Méditerranée ” (INTECMED).

Financé par l’Union européenne, ce projet vise à développer un écosystème d’innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert technologique et la commercialisation des résultats de la recherche, afin d’améliorer les liens entre les différents acteurs de l’innovation, notamment les chercheurs, les entreprises, le gouvernement et le citoyen.

S’inscrivant dans le cadre du programme “Coopérer au-delà des frontières en Méditerranée” (ENI CBC MED), INTECMED est un projet de coopération entre la Grèce, l’Espagne, l’Egypte et la Tunisie dans le but de booster l’innovation, transférer le savoir-faire et relier la recherche à l’industrie dans la région méditerranéenne.