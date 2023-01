Encouragé par la reprise de la distribution des dividendes, surtout pour les établissements de crédit, le rythme d’accroissement du Tunindex se duplique chaque mois ; sauf pour le mois de février où il a subi une légère baisse de 0,18% ; accumulant la majeur partie de sa performance durant les neufs premiers mois, et atteignant son plus haut de l’année, le 29 septembre, soit une hausse de 18,52%.

Mais le cadre macroéconomique du pays et l’attente d’un accord avec le FMI ont eu un impact négatif sur le Tunindex qui a baissé durant les mois d’octobre et de novembre, respectivement de 1,20% et 1,68%, avant de réaliser, durant le dernier mois de l’année, une légère hausse de 0,31%. Clôturant ainsi l’année 2022 sur une hausse de 15,10%, à 8 109,68 points.

Estimé en dollar, le Tunindex a enregistré une hausse de 6,76%; et estimé en euro, il s’est apprécié de 14,16%.

L’indice Tunindex20

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué la tendance de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2022 à 3 592,21 points, enregistrant un gain de 18,09%.