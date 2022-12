Moody’s Investor Services (Moody’s) a confirmé la notation Aa3 de la solidité financière d’assurance (IFSR) pour la SIACE avec une perspective stable, et ce pour la 15ème année consécutive. La confirmation de cette notation reflète les solides améliorations de la situation financière de la SIACE, la gouvernance des risques et le soutien continu de sa société mère – la Banque islamique de développement (BID) – et de plusieurs membres souverains de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Moody’s a souligné le renforcement de la qualité de crédit autonome de la SIACE au cours des dernières années grâce à une meilleure rentabilité, un positionnement favorable sur le marché, des opérations bien diversifiées, un portefeuille d’investissements très liquide et à une forte adéquation du capital.

Malgré les pressions engendrées par la pandémie du Coronavirus, la rentabilité de la SIACE a su résister en 2021. La régularité du résultat net de 6,5 millions de dinars islamiques alliée à un ratio combiné de 43,7 % a bénéficié d’une couverture commerciale améliorée, d’une réduction des risques et des concentrations entreprises/clients, ainsi que de gains d’efficacité.

Moody’s a attribué, pour la première fois, un Score d’Impact de Crédit ESG (SIC-2) à la SIACE. Le score, avec une valeur neutre-à-faible, reflète un impact limité des facteurs environnementaux et sociaux sur la notation. La solide gouvernance de la Société et l’accent prédominant sur l’assurance-crédit avec son portefeuille diversifié contribuent à atténuer son exposition aux risques environnementaux.

Oussama KAISSI, DG de la SIACE, a félicité tous les pays membres, les honorables membres du conseil d’administration et le personnel de la SIACE pour la régularité de ce succès. Il a réitéré l’engagement de la direction à maintenir les priorités stratégiques pour soutenir les pays membres en se concentrant sur la sécurité alimentaire, le financement vert, l’engagement en matière des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que d’autres mesures pour soutenir le développement de la finance islamique conformément aux initiatives du Groupe de la BID.

En adressant ses remerciements à tous, le DG a réaffirmé que la SIACE résisterait aux changements économiques structurels mondiaux résultant de la pandémie, et maintiendrait sa viabilité financière et sa solvabilité.