La deuxième édition du “Master International Film Festival” (MIFF) aura lieu du 06 au 13 mai 2023 à la Médina Yasmine Hammamet. A cette occasion, un appel à inscriptions des films a été ouvert jusqu’au 15 janvier 2023.

Les films choisis seront admis pour la compétition internationale en vue d’être sélectionnés selon les critères suivants: les courts métrages et longs métrages fiction, longs métrages documentaires ayant une date de production ne dépassant pas l’année 2021 et les films tunisiens primés ou sélectionnés de long métrages dont l’année de production ne dépassant pas 2021 dans des compétitions internationales.

A rappeler que le MIFF de Yasmine Hammamet a lancé, en juin 2022, sa première expérience. Cette aventure s’est voulue, selon le cinéaste Mokhar Lajimi, directeur dudit festival, un pari de l’échange entre les meilleurs des sélections (Best off) du cinéma mondial, du dialogue entre les cultures et de l’enrichissement réciproque, un forum de débats sur la responsabilité contemporaine des créateurs d’image, un carrefour de rencontres d’hommes et de femmes venus de tous les horizons géographiques, pour échanger leurs espoirs, peut-être même leurs rêves, parfois leurs certitudes, proposés au regard et à la critique.

Les différentes cultures du monde se regardent et dialoguent dans tous les espaces d’image de ce festival, que ce soit au niveau des différentes sections de la compétition officielle, les journées ciné patrimoine, les Panoramas, Best of du cinéma tunisien et shooting in Tunisia et enfin les animations liées aux lumières de la Medina dans un festival off basé sur l’art spontané.

La première édition a été marquée par une sélection de 76 films, dont 30 dans la compétition officielle, (longs-métrages fiction, longs-métrages documentaires et courts métrages) en provenance de 21 pays. Il s’agit de films porteurs d’une cause humaine qui ont été primés ou nominés dans de manifestations cinématographiques d’envergure.

La haute distinction du MIFF, le Galion d’or du meilleur long-métrage a été accordé en ex-aequo aux films “Les Tranquilles”, fiction de Joachim Lafosse (Belgique) et “La voix d’Aida”, documentaire de Jasmila Zbanic (Bosnie).