L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a annoncé, mercredi 21 décembre 2022, que de hautes compétences occuperont, à partir du début de l’année 2023, les postes vacants d’attachés sociaux dans plusieurs missions diplomatiques et consulaires de pays à forte concentration de migrants tunisiens.

Il s’agit essentiellement des missions diplomatiques et consulaires de Paris, Lyon, Marseille et Nice en France, de Rome et Milan en Italie, Bonn en Allemagne, et Bruxelles en Belgique, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’OTE.

Les attachés sociaux qui seront affectés dans les missions diplomatiques et consulaires concernées sont de hautes compétences dans leur domaine ce qui permettra d’améliorer les services sociaux fournis à la communauté tunisienne à l’étranger, lit-on de même source.