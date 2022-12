La Chambre syndicale des commerçants grossistes en boissons relevant de l’UTICA a exprimé, lundi 19 décembre 2022, son opposition à l’instauration, dans le cadre de la loi de finances 2023, d'”une avance sur impôt au taux de 5% sur les sociétés de distribution de boissons”, appelant à renoncer à cette mesure.

Faisant part de son mécontentement quant à sa non-implication dans les discussions autour de cette mesure par le ministère des Finances malgré ses multiples demandes dans ce sens, la chambre a estimé que l’application d’une avance sur impôt de 5% aux acquisitions faites par les distributeurs de boissons auprès des producteurs, sera l’équivalent de cinq fois l’impôt sur les revenus des sociétés de distribution, ce qui conduira à la détérioration des capacités financières de ces sociétés et menacera leur pérennité. Cela pourrait, toujours selon la chambre, causer la fermeture de ces sociétés et des pertes de milliers d’emplois et impacter d’une manière directe les recettes fiscales de l’Etat.

La structure syndicale souligne, par ailleurs, que si cette décision est maintenue, les sociétés concernées vont être amenées à augmenter leurs prix d’au moins 40%, ce qui impactera le pouvoir d’achat des citoyens, appelant le ministère des Finances à retirer cette disposition de la LF 2023 et à ouvrir le dialogue à son propos.