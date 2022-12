Pour les fêtes de fin d’année, l’Organisation internationale pour les migrations en Tunisie (OIM-Tunisie) organise, en partenariat avec la municipalité de La Marsa, le “Marché de fin d’année”, et ce du 18 au 20 décembre 2022 au Pôle Culturama.

Considéré comme étant un carrefour de rencontre entre des artisans-entrepreneurs, Tunisiens et migrants, fruit d’un engagement exprimé auprès de porteurs de projets innovants, l’événement se veut une occasion pour offrir une large visibilité aux artisans et créateurs auprès d’un grand public et de renforcer la représentation des jeunes tunisiens et migrants, innovateurs et créateurs.

Le programme comporte des prestations artistiques pour enfants, des animations musicales, des spectacles de danse et des présentations de la gastronomie du monde.

Cette initiative, qui met en avant l’artisanat et la création, est réalisée avec l’appui de l’Union européenne (UE), l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et le Bureau pour l’assistance humanitaire des Etats-Unis (BHA-USAID).