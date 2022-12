La sixième édition de la Conférence internationale “Financing investment and trade in Africa” (FITA2023) se tiendra les 3 et 4 Mai 2023, avec la participation de plusieurs décideurs africains et internationaux.

Initiée par le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC), le FITA 2023 ambitionne de positionner la Tunisie sur la route commerciale, énergétique et numérique vers l’Afrique subsaharienne.

FITA se veut un des rendez-vous les plus importants en Afrique et un espace d’échanges pour développer des affaires, chercher des financements et construire des partenariats solides.

Cette sixième édition discutera entre autres de la crise énergétique mondiale et comment l’Afrique est capable d’offrir des alternatives en matière de sécurité alimentaire en Afrique et de développement du commerce interafricain et le rôle de la ZLECAf.

On y débattra également de la transformation digitale en Afrique, de l’avancement de la route Transsaharienne comme levier de développement économique et du rôle du Private Equity et des fonds d’investissement dans le financement des projets structurants en Afrique.