Le projet “Promotion du Tourisme Durable”, vient de lancer un appel à projets pour la mise en valeur des sites de la route du patrimoine mondial de l’Unesco en Tunisie.

Cet appel est destiné aux associations intéressées à travailler sur la mise en valeur et la promotion des éléments et bien de la route du patrimoine mondial de l’UNESCO qui s’inscrit dans le cadre de la 2éme composante du projet ” Promotion du Tourisme Durable “, Action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme ” Tounes Wijhetouna ” et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

L’objectif de ladite composante est la création de 4 routes thématiques. La première route développée étant ” la route cinématographique “, la deuxième ” la route culinaire “, suivie par la “Route des randonnées de Tunisie”” et actuellement l” la route du patrimoine mondial Unesco” que la GIZ avec ses partenaires est en train de mettre en place.

L’itinéraire de la route traversera les huit biens matériels suivants: Amphithéâtre d’El Jem ; site archéologique de Carthage, Dougga et Kairouan ; Médina de Sousse et de Tunis ; Ville punique de Kerkouane et sa nécropole, et le Parc national d’Ichkeul.

La mise en valeur de la Charfia sur l’Ile de Kerkennah et celle des savoir-faire qui sont liés à la poterie des femmes de Sejnane, ainsi que la harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” (du Cap Bon, Sahel, Sidi Bouzid, Kairouan et Gabès) sont des éléments immatériels liés à un lieu spécifique local.

Les entités (associations) ayant une idée de projets pour mettre en valeur les sites de la route peuvent postuler à cet appel dont le deadline est fixé pour le 29 décembre 2022 (16 heures).