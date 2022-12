L’Institut national du patrimoine (INP) participe, du 16 décembre 2022 au 15 mars 2023, à une exposition à Cordoue en Espagne, sur le thème “Cordoue et la Méditerranée chrétienne, entre Constantin et Justinien”.

Près de 200 œuvres archéologiques de plusieurs pays, entre autres la France, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Espagne et la Tunisie, seront exposées. Parmi ces œuvres, informe l’INP, on compte 42 pièces exceptionnelles tunisiennes d’époque chrétienne provenant de Carthage, de Dougga et des régions de Kasserine et de Sidi Bouzid.