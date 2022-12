Le Prix “RêVolution” de la 22ème édition du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed) a été décerné au film tunisien “Sous les figues” d’Erige Sehiri.

Porté par des acteurs et actrices non professionnel·les, ce long-métrage de fiction retrace une journée dans la vie de jeunes Tunisien·nes qui travaillent à la récolte. Il décrit avec brio et délicatesse les maux et les espoirs de toute une société.

Le Jury a tenu à récompenser ce premier long métrage pour “sa façon de raconter la société tunisienne, de raconter les femmes tunisiennes, la jeunesse et même toute l’humanité plus généralement, avec pour arène un verger, de l’aube jusqu’au soir”, informe un communiqué de presse du Festival dont le palmarès a été annoncé samedi soir.

Le Jury de la Compétition RêVolution, de jeunes talents du milieu du cinéma, était composé de l’acteur Sayyid El Alami, du réalisateur Martin Landmeters, de l’acteur Carl Malapa, de la comédienne Mara Taquin et de la réalisatrice et comédienne Caroline Taillet. Cette compétition inaugurée lors de la précédente édition met à l’honneur les combats que la jeunesse mène pour s’émanciper, réaliser ses rêves et repousser ses limites.

La 22ème édition du Cinemamed qui s’est déroulée du 2 au 10 décembre 2022 a décerné le Grand prix au film “Alcarràs” de l’Espagnole Carla Simön.

Il est à rappeler que le cinéma tunisien a affiché sa présence lors de cette édition par deux films “Sous les figues” d’Erige Sehiri dans la compétition RêVolution et par le film aventure “Ashkal” de Youssef Chebbi dans la section “Panorama”, l’occasion cette année de découvrir en tout 17 longs métrages de fiction en plus de ceux présentés dans les différentes compétitions, pour un tour complet de la Méditerranée et de ses réalités.