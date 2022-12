La coupe du monde de football 2022 au Qatar, est déjà une édition de tous les records pour les 5 équipes africaines participantes (Sénégal, Cameroun, Ghana, Maroc et Tunisie). Ils ont pu alignés 7 victoires, 2 équipes en huitièmes (Sénégal et le Maroc), et 2 autres l’ont ratés de peu (Cameroun et Tunisie).

Pour cette édition le Maroc est la première équipe arabe à passer le cap des huitièmes face à l’équipe d’Espagne, avec des chances de devenir la première équipe africaine à disputer une demi-finale de la coupe du monde.

Les compositions probables des deux équipes:

Maroc : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Sabiri – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Portugal : Simon – Carvajal, Rodri, Laporte, Alba – Gavi, Busquets, Pedri – Ferran Torres, Morata, Olmo.

Date et heure du Match : Samedi 10 décembre, 16h (heure locale)- 18h au Qatar.

Stade : Stade Al Thumama

Arbitre : L’arbitre argentin, Facundo Tello

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+

Coupe du monde 2022 : Match Maroc vs Portugal